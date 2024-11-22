تحقيقات موسعة في قتل أستاذ جامعي لمسن وإصابة نجله في مشاجرة بالجيزة

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة في قتل أستاذ جامعي لمسن بالمعاش وإصابة نجله بسلاح أبيض "سكين" في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية للشخص المتوفي وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا لدفنه، كما استعلمت عن صحة الشخص المصاب الذي أفاد أن الأستاذ الجامعي هو من تسبب في مصرع والده، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "خ م" 32 سنة، أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وطرف ثان مسن بالمعاش ونجله موظفًا بسبب خلاف الجيرة، أقدم فيها الطرف الأول على قتل المسن وإصابة نجله مستخدما سلاح أبيض سكين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.