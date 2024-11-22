حبس المتهمة بسرقة طفل رضيع بمستشفى بولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع ربة منزل أقدمت على سرقة طفل رضيع من داخل مستشفى ببولاق الدكرور، واستمعت إلى إفادة والدة الطفل التي أقرت أنها تركت طفلها بحوزة أخرى لشراء بعض الأغراض فقامت الأخيرة بسرقته ومغادرة المستشفى، وأمرت بحبس المتهمة بالسرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل تفيد بأنها أثناء تواجدها داخل مستشفى كائنة بدائرة القسم، وبرفقتها طفلها رضيع عمره شهر وخلال خروجها لشراء بعض المستلزمات، وتركت طفلها مع ربة منزل لا تعلم بياناتها وعند عودتها وجدتها قد غادرت المستشفى وخطفت رضيعها.

بعمل التحريات وبتفريغ الكاميرات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهمة وضبطها وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية ورغبة زوجها في إنجاب طفل ذكر عقب إنجابها طفلتين إناث وإيهامها إياه بحملها وترددها على المستشفى لخطف طفل ذكر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.