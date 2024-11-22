اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا ورياح على أغلب الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 15 درجة.