تحقيق عاجل في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بكرداسة

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمحيط مركز كرداسة، وصرحت بدفن جثة المتوفي بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي حول وفاته، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين الذين أفادوا أن سائق إحدى السيارتين هو السبب في الحادث باصطدامه بالأخرى، وأمرت بالتحفظ على السائق المتسبب في الحادث عقب مثوله للشفاء، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ودهس ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اصطدمت بها سيارة أخرى ملاكي من الخلف ممل نتج عنه إصابة قائدي السيارتين.

كما اصطدمت السيارة المتسببة بالحادث بطالبين عقب انحراف الطارة بعد اصطدامها بالسيارة الأولى، مما نتج عنه مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.