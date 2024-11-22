استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

الجمعة 22/نوفمبر/2024 - 08:47 ص

استقر سعر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، داخل البنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول، ثم 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، نيد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، نيكست، HSBC، المصرف المتحد، سايب".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك " البركة، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية"، ثم 49.77 جنيه للشراء و 49.87 حنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

ووصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول .

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، كانت قررت في اجتماعهـا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75.