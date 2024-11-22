حبس لص حاول سرقة فيلا أستاذ جامعي بـ6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع لص حاول سرقة فيلا أستاذ جامعي، بمدينة 6 أكتوبر، واستمعت إلى إفادات أصحاب الفيلا والعاملين بها حول ملابسات الحادث، كما أمرت بحبس اللص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من خفير فيلا أستاذ جامعي "شقيق وزيرة سابقة" يفيد بوجود لص داخل الفيلا المشار إليها الكائنة بها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة وجرى ضبط اللص واقتياده إلى ديوان القسم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.