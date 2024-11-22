8 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عصر" بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "أبو عصر" في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيين اثنين جراء قصف طائرات الاحتلال محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أحرق جيش الاحتلال منازل الأهالي في محيط ميدان بيت لاهيا شمال غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع، وذلك اثناء اقتحام الاحتلال البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104،268 آخرين، في حصيلة غير نهائية.