طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع، وذلك اثناء اقتحام الاحتلال البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف غربي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد سيدة وابنتها جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما سقط 7 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.