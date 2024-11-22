فلسطين.. قصف مدفعي يستهدف غربي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف غربي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة منذ صباح اليوم، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، حيث استهدفت المقاومة قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد سيدة وابنتها جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما سقط 7 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيين اثنين جراء قصف طائرات الاحتلال محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أحرق جيش الاحتلال منازل الأهالي في محيط ميدان بيت لاهيا شمال غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع، وذلك اثناء اقتحام الاحتلال البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.