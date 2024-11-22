فلسطين.. شهيدان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غربي مدينة دير البلح

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية عنيفة على منزلًا غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونتج عن ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد سيدة وابنتها بقصف الاحتلال خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما سقط 7 شهداء فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيين اثنين جراء قصف طائرات الاحتلال محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أحرق جيش الاحتلال منازل الأهالي في محيط ميدان بيت لاهيا شمال غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع، وذلك اثناء اقتحام الاحتلال البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.