إعلام أمريكي: ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اختار بام بوندي وهي المدعية العامة لفلوريدا السابقة، لمنصب وزير العدل بعد انسحاب مات جيتز.

يذكر أن، مات جيتز أعلن انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل والمدعي العام الأمريكي، بعد اتهامه في الاتجار بالجنس مع فتاة تبلغ 17 عاما، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكتب جيتز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس": "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة ترامب الذي سارع من جهته إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".