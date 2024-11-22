بايدن: إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين "أمر شائن"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، "أمر شائن".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن مهما كان هدف الجنائية الدولية من هذا القرار، ولكن لا يوجد أي مقارنة بين إسرائيل وحماس. وأوضح بايدن، إنه سيقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات لأمنها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يرجح أن تقيد سفر نتنياهو وجالانت حول العالم، وتزيد من عزلة إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، تشكل معلما دبلوماسيا مهما، وأنها ستجعل نتنياهو وجالانت يشعران بأن العالم أصبح مكانا أصغر بالنسبة لهما.

كما أشارت إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هناك 124 دولة أخرى موقعة، وهي ملتزمة رسميًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وقالت "نيويورك تايمز"، إن نتنياهو لديه حلفاؤه السياسيون من بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، الذي قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما الحليفتان الرئيسيتان للأرجنتين.