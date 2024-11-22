محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاته الحافل، وذلك بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في الموسم الحالي 2024-2025 بتصويت الجماهير.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن الموسم الجاري 2024-2025 حتى الآن، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من النجوم المميزين في الدوري الأقوى في العالم.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي: «لقد تم انتهاء التصويت، واختير أفضل لاعب في الموسم حتى الآن.. إنه محمد صلاح».

وجاء تتويج صلاح بالجائزة بتصويت الجماهير، وذلك بعدما تفوق على منافسيه: إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كول بالمر نجم تشيلسي، كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست.

ماذا قدم محمد صلاح في الموسم الحالي حتى الآن؟

وأسهم محمد صلاح بشكل كبير في صدارة ليفربول لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفضل أرقامه القياسية وأدائه الاستثنائي.

شارك صلاح في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 أخرى.

وعلى مستوى جميع البطولات، خاض محمد صلاح 17 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10 أخرى، ليصبح اللاعب الوحيد على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي يحقق هذا الرقم، بجانب النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.