مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة

لقى أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم ودهس بمنطقة كرداسة بالجيزة.

تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ودهس ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اصطدمت بها سيارة أخرى ملاكي من الخلف ممل نتج عنه إصابة قائدي السيارتين.

كما اصطدمت السيارة المتسببة بالحادث بطالبين عقب انحراف الطارة بعد اصطدامها بالسيارة الأولي مما نتج عنه مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.