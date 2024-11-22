بسبب خلافات الجيرة.. ضبط أستاذ جامعي متهم بقتل مُسن وإصابة نجله بالجيزة

أقدم أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة بني سويف على قتل مسن وإصابة نجله؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "خ م" 32 سنة، أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وطرف ثان مسن بالمعاش ونجله موظفًا بسبب خلاف الجيرة، أقدم فيها الطرف الأول علي قتل المسن وإصابة نجله مستخدما سلاح أبيض سكين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وتتشابه الواقعة في أحداثها مع فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط، المطروح عام 1981، والذي يلعب فيه الفنان عادل إمام دور الدكتور سليمان عبد الباسط، أستاذ في الجامعة العليا للحقوق وكان يمتاز بكفائته العالية، مع مرور الزمن حدث صراع درامي دفعه إلى قتل شخص.