فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مستشفى العودة شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت مستشفى العودة شمال غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، مما تسبب في إصابة عدد كبير من النازحين الفلسطينيين.

قالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 90 شهيدًا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح أمس الخميس.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع، ومنذ قليل، قال مدير مستشفى كمال عدوان، أن جيش الاحتلال قام بقصف مولد الكهرباء في ساحة المستشفى بطائرة مسيرة.

وأوضح، أن هذا القصف سيتسبب في أضرار كبيرة جدًا، خاصة أنه لا يوجد بديل لهذا المولد الذي تعتمد عليه جميع أقسام المستشفى.

وأشار مدير مستشفى كمال عدوان إلى جرائم الاحتلال المستمرة بلا توقف، في ظل الصمت الدولي تجاه كل ما يحدث ضد المنظومة الصحية، وتحديدا مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.