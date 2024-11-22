ضبط المتهمة بخطف رضيع داخل مستشفى ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل المتهمة بخطف رضيع عمره شهر من والدته داخل أحد المستشفيات بمنطقة بولاق الدكرور لخلافات زوجية ورغبة زوجها في إنجاب طفل ذكر عقب انجابها طفلتين إناث.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل تفيد بأنها أثناء تواجدها داخل مستشفى كائنة بدائرة القسم، وبرفقتها طفلها رضيع عكره شهر وخلال خروجها لشراء بعض المستلزمات، وتركت طفلها لربة منزل لا تعلم بيانتها وعند عودتها وجدتها قد غادرت المستشفى واختطفت رضيعها.

وبعمل التحريات وبتفريغ الكاميرات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهمة وضبطها وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية ورغبة زوجها في إنجاب طفل ذكر عقب إنجابها طفلتين إناث وإيهامها إياه بحملها وترددها على المستشفى لخطف طفل ذكر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.