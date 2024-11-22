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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب «أولوية التحميل».. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة طاحنة بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة طاحنة نشبت بينهم؛ بسبب خلافات على أولوية المرور وتحميل مركبة توك توك بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص جميعهم مصابين بينهم عامل مصاب بكسر في الجمجمة وطرف ثان عامل وسائق مصابان، بسبب أولوية المرور وتحميل التوك توك، تعدى فيها كلا الطرفين بالضرب بالشؤم والعصا والحجارة، نتج عن المشاجرة إصابة طرفيها، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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