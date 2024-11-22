«مستقبل وطن» المنيا ينظم ندوة توعوية بعنوان «الشائعات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع».. صور

نظمت أمانة الشباب بالإشتراك مع أمانة صناعه المحتوي والتأثير المجتمعي بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أمس الخميس، ندوة توعوية بعنوان "الشائعات وتأثيرها السلبي علي الفرد والمجتمع؛ وذلك لإعداد قيادات شبابية مؤثرة فى المجتمع وبناءة على أسس سليمة، ولزيادة وعي الشباب لإعداد محتوى مؤثر علي وسائل التواصل الإجتماعى وكيفية عمل حملات توعوية مؤثرة، وناجحة للرد علي الشائعات والتصدي لها على وسائل التواصل الاجتماعي وطرح نموذج لشائعة والرد عليها.

أقيمت الندوة التوعوية بإشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، ووليد عبدالقوى أمين التنظيم، ورحاب سراج الدين أمينة صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي، وضياء أحمد السيد أمين الشباب.

وتأتى هذه الندوة ضمن خطة فعاليات حزب مستقبل وطن فى إطار السياسة التى ينتهجها الحزب لبناء وعي الشباب وإعداد قيادات شبابية قادرة على القيادة وتحمل المسؤلية والحفاظ علي مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في بناء الجمهورية الجديدة.

وقامت أمانة الإعلام بتغطية الندوة ورصد المشاركة الفعالة للشباب تجاه المحتوى المقدم والتفاعل معه.

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