بعد عام ونصف من البلاغ.. ضبط المتهم بسرقة زوجة المخرج خالد يوسف بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مخرج شهير في واقعة سرقة مصوغات ذهبية من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وذلك بعد عام ونصف من تقديم البلاغ.

سرقة زوجة المخرج خالد يوسف



أفادت شاليمار شربتلي في بلاغها إلى قسم شرطة الجيزة، أنها اكتشفت سرقة عدة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم.

أوضحت شاليمار في بلاغها أن المخرج كان صديقًا مقربًا للعائلة وكان يتردد بشكل دائم على شقتها، ما جعلها تعتقد أنه على دراية بكافة التفاصيل الشخصية.

القبض على المخرج



تم القبض على المخرج البالغ من العمر 60 عامًا، بعد تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

بعد تفتيش المخرج، عُثر في حقيبته على خمس علب تحتوي على مجموعة من الاكسسوارات الحريمي، بينها أسورة ألماظ، خاتم ألماظ، وساعة ماركة BG وساعة روليكس.

أقر المخرج في التحقيقات أن الاكسسوارات التي عثر عليها بحوزته قد حصل عليها من شاليمار شربتلي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.