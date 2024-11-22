الصحة اللبنانية: 12 قتيلًا و50 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 12 قتيلًا و50 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأفاد إعلام لبناني، أن الجيش الإسرائيلي شن قصفا بالمدفعية على أطراف بلدات كفرتبنيت، والنبطية الفوقا، ويحمر الشقيف، وأرنون والجبل الأحمر في اطراف حاروف وزبدين.

وأعلن حزب الله اللبناني، مساء أمس الخميس، أن مقاتليه شنوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يارون، وأصابت أهدافها بدقة.

كما هاجم حزب الله تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة شمع بواسطة الطائرات المسيرة، وأصابت أهدافها.