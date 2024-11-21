أستاذ قانون دولي: الاتحاد الأوربي معني بتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو

عقب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على قرار المحكمة الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

وقال "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن كافة دول الاتحاد الأوربي معنية بتنفيذ قرار المحكمة حيال تنفيذ مذاكرات الاعتقال، مشيرًا إلى أن هولندا دولة المقر أعلنت أنها ملزمة بتنفيذ القرار، ووزير دفاع إيطاليا أعلن رسميًا عن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتسليمه للمحكمة حال زيارته لروما.

وأوضح أن الولايات المتحدة هددت بإصدار قرارت باعتقال ضد أعضاء المحكمة الدولية، ولكن المحكمة لم تتأثر بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن رئيس المحكمة تحدث عن أن هناك رؤساء دول كبرى تحدثوا إليه قائلين: "هذه المحكمة لم تنشأ لمحاكمة الإسرائيليين، ولكنها نشأت من أجل ملاحقة القادة والزعماء الذين ينتمون للدول النامية فقط".

وأكد أن المحكمة الدولية مستقلة، وأثبتت اليوم استقلالها رغم أن بعض الأبواق اتهمت المحكمة بالتأخر بإصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو.