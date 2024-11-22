نائب المحافظ يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة.. صور

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، لاستقبال المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، وافتتاح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور المهندس حسام الزغاوي، نقيب المهندسين بسوهاج، والنائب محمد لبيب، والنائب أحمد عواجة، والنائبة رقية الهلالي أعضاء مجلس النواب، والمهندس على عبد الساتر أمين الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة والمهندسين.

ونقل نائب المحافظ تحيات السيد المحافظ للنقيب العام للمهندسين وللحضور جميعا، مشيرا إلى التعاون المثمر بين المحافظة ونقابة المهندسين فى العديد من المشروعات التنموية على أرض سوهاج، مقدما التهنئة للمهندسين بافتتاح هذا الصرح الجديد، مشيرًا إلى أن النادي سيسهم في دعم مهندسي المحافظة ويوفر لهم بيئة ملائمة لتنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في تنمية وتطوير المجتمع، مؤكدا على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والنقابات المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب المهندس طارق النبراوي عن شكره لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لكافة النقابات المهنية، مؤكدًا أن افتتاح النادي يمثل خطوة هامة في تعزيز الدور الاجتماعي للنقابة وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها.

وفي ختام الافتتاح، أعرب المهندس حسام الزغاوي عن سعادته بهذا الإنجاز، داعيًا كافة المهندسين في سوهاج إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النادي والعمل على تطوير مهاراتهم بما يعود بالنفع على المجتمع.

ويضم النادي الجديد الذى تم إنشاؤه على مساحة 13 ألف متر مربع "مبني اجتماعي، وملعب خماسي، وحمام سباحة، ولاند سكيب، وكافيتريا"، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية والثقافية للمهندسين في سوهاج، حيث تم إنشاء النادي ليكون مركزًا مجتمعيًا يعزز التواصل بين المهندسين ويقدم لهم فرصًا للتطوير المهني والاجتماعي.

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