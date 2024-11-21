الصدام الثاني.. رونالدو وناتشو وجهًا لوجه في معركة النصر والقادسية

يشهد الدوري السعودي مواجهة نارية تجمع بين نجمين سابقين لفريق ريال مدريد الإسباني، حيث يستعد النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواجهة القادسية الذي يضم مدافعه الإسباني ناتشو فيرنانديز.

يربط رونالدو وناتشو علاقة صداقة قوية تعود إلى سنواتهما معًا في ريال مدريد، حيث حققا العديد من الألقاب معًا، أبرزها أربعة ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كان رونالدو عبر عن إعجابه بزميله السابق ناتشو بعد رحيله عن ريال مدريد، مؤكدًا على مكانته التاريخية في النادي.

رونالدو وناتشو

وعلى الرغم من الصداقة التي تربط بينهما، إلا أن رونالدو وناتشو واجها بعضهما البعض في مباراة واحدة خلال نهائيات كأس العالم 2018، حيث سجل رونالدو هاتريك تاريخيًا لمنتخب البرتغال، بينما سجل ناتشو هدفًا لمنتخب إسبانيا في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

مواجهة مرتقبة في الدوري السعودي بين رونالدو وناتشو

وبعد سنوات من الفراق، يتجدد اللقاء بين رونالدو وناتشو، ولكن هذه المرة في الدوري السعودي، وذلك خلال المواجهة التي تقام غدًا الجمعة، بين النصر والقادسية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري روشن، لتصبح مواجهة الغد، الصدام الثاني بين أصدقاء الأمس.

ويتطلع النصر لتحقيق الفوز بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على القادسية الذي يضم بين صفوفه المدافع المخضرم ناتشو فيرنانديز والهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميونج.