صراع قمة الدوري يشعل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام في مواجهة قوية ومثيرة في الدوري الممتاز.

وتأتي مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل” للموسم الكروي 2024-2025.

موقف الأهلي والاتحاد في جدول الدوري

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين وعلى زد بهدف ويمتلك 6 نقاط يتصدر بها جدول الدوري، كما حقق الاتحاد السكندري الفوز في أول جولتين على فاركو وحرس الحدود بهدف في كل مباراة ويمتلك 6 نقاط يتقاسم بها صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من ‏بطولة ‏الدوري.‏

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع الفريقين غدًا ‏الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر طاهر ويحيى عطية الله وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام ‏عاشور وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وسمير محمد.‏

مشوار الأهلي في الدوري

وقبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري كان الفريق قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف ‏دون ‏مقابل.

قائمة الاتحاد السكندري امام الأهلي

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي على ستاد السلام في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - صبحي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: عمرو صالح - مروان داوود - محمد المغربي - عبد الله بكري - محمود شبانة - كريم يحيى - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: أحمد الشيمي - مورو ساليفو - عبد الغني محمد - كريم الديب - عمر الوحش - ناصر ناصر.

خط الهجوم: إسلام سمير - بينجامين بواتينج - فان ديرك بيكالي أوبامي - عمرو جمعة - فادي فريد - إيمانويل أبيه