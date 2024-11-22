بيراميدز يخشى مفاجآت البنك الأهلي في الدوري

يسعى فريق بيراميدز لمواصلة الانتصارات في الدوري، وتحقيق فوز جديد في المسابقة عندما يستضيف نظيره البنك الأهلي في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك بيراميدز 4 نقاط من الفوز على إنبي والتعادل مع بتروجت، بينما يمتلك البنك الأهلي نقطة واحدة بعد الهزيمة من الزمالك والتعادل مع فاركو.

قائمة بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.