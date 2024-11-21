شاب يفقد حياته في حادث ثأري بالبحيرة.. ما هي القصة؟

لقي شاب مصرعه بمدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، في حادث ثأري حيث لقي شقيق المتهم مصرعه قبل شهرين في خضم نزاع حول الري.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالعثور على جثة "تامر.م.ا" يوجد بها طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة فى مستشفى حوش عيسى، وتحرر المحضر اللازم.

على الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة" نبيل.ع.ش " وذلك انتقاما من قيام شقيق المجنى عليه بقتل شقيق المتهم فى شهر يونيو الماضى بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعى وأسبقية رى الأرض، ما أدى إلى مقتل "هانى صديق شحاته"، مزارع ومقيم بذات القرية إثر التعدى عليه من قبل عائلة مبروك بآلة حادة، وعلى اثر ذلك قام المتهم اليوم بانتظار المجنى عليه خلف محكمة حوش عيسى وقام بطعنة عدة طعنات نافذة حتى تأكد من وفاته، ثم قام بتسليم نفسة الى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.

باشرت النيابة العامة بمركز حوش عيسى برئاسة المستشار إبراهيم مبارك مدير النيابة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيقات.