رسميًا.. جوارديولا يمدد رحلته مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميًا عن تجديد عقد مدربه الإسباني بيب جوارديولا، ليواصل مسيرته الناجحة مع الفريق السماوي.

وكان جوارديولا يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2024-2025، قبل أن يزف السيتي اليوم نبأ سارًا لجماهيره بتجديد عقد المدرب الملقب بـ«الفيلسوف».

كانت الشائعات انتشرت في الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، ولكن جاء إعلان التجديد ليطمئن الجميع على استمرار المدرب صاحب الإنجازات العديدة مع مان سيتي.

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن نادي مانشستر سيتي، فإن عقد جوارديولا الجديد يمتد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبذلك، يستمر المدرب الإسباني على رأس الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي حتى صيف عام 2026 على الأقل، ليواصل رحلته الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

بيب جوارديولا

بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي

تولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتي في عام 2016، وقاد الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات المحلية والقارية، وحول السيتي إلى قوة عظمى في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

وحصل بيب جوارديولا على ألقاب عديدة مع مانشستر سيتي، أبرزها، التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، و6 بطولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، و2 كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 كأس الدرع الخيرية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.