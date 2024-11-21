مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا، في الجولة الثالثة من دوري نايل موسم 2024/ 2025.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الغد والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا وزد في أول جولتين.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

و تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

كان الفريق قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون ‏مقابل.



قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة- إمام عاشور- عمر الساعي- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - سمير محمد.

قائمة المستبعدين

ضمت قائمة المستبعدين كلًا من: مصطفى مخلوف، يوسف أيمن، عمر كمال عبدالواحد، وسام أبو علي، كريم نيدفيد، مصطفى أبوالخير، محمد عبدالله.

تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الاتحاد السكندري

و اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏



بدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على تخصيص فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.