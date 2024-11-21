أمين القومي للمرأة تستقبل قرينة رئيس كولومبيا

استقبلت المستشارة أمل عمار، أمين عام المجلس القومي للمرأة اليوم، فيرونيكا الكوسر جارسيا قرينة رئيس جمهورية كولومبيا، بمقر المجلس، بحضور ماري لويس عضوة المجلس.

هدف اللقاء إلى تبادل الخبرات و بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال المرأة وتمكينها فى كافة المجالات.

فى البداية رحبت المستشارة أمل عمار فيرونيكا الكوسر جارسيا والوفد المرافق لها، معربة عن سعادتها باستقبالها بمقر المجلس كأول زيارة رسمية تشهدها منذ توليها منصب رئاسة المجلس.

وتحدثت المستشارة أمل عمار عن الإنجازات و المكتسبات التى تحققت فى ملف تمكين المرأة المصرية.

وأكدت أن هذا التقدم المحرز في هذا الملف الهام يرجع إلى الإرادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤمن بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوق الإنسان، واستعرضت جهود مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

و أوضحت المستشارة أمل عمار، أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، واستعرضت تشكيل المجلس و اختصاصاته، واهم البرامج والمشروعات التى يقدمها لتمكين وحماية المرأة في كافة المجالات، من بينها المشاغل والوحدات الانتاجية، والإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية كريمة من انتصار السيسي، وبرنامج الشمول المالي و تحويشة، وبرامج التثقيف المالي وريادة الأعمال وجلسات الدوار، والارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ، مشيرة إلى الحملات التوعوية التى يطلقها المجلس وعلى رأسها حملات طرق الأبواب، واستخدام الفن في تغيير المفاهيم المغلوطة، عبر انتاج المسلسلات التي تناقش قضايا المرأة.

ونوهت إلى الدور الهام الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة في تقديم الدعم القانوني و النفسى للسيدات، وحمايتهن من العنف والتحرش.

كما تفقدت فيرونيكا الكوسر جارسيا معرض منتجات السيدات المصريات من مختلف المحافظات والذى تضمن منتجات من الحقائب المصنوعة من الخرز، المرايات، المقالم والحقائب المصنوعة من القماش المعاد تدويره، الميداليات، وبعض مشغولات التلي، والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.



و أشادت فيرونيكا الكوسر جارسيا بجودة المنتجات المصرية المصنوعة بأيادي السيدات المصريات.

