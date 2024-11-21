اجتماع موسع لمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا هامًا مع المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المشروعات، حيث تم استعراض نسب الإنجاز، التحديات التي تواجه فرق العمل، والخطط الزمنية المعتمدة لتسليم الوحدات السكنية، كما تناول الاجتماع تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعات الإسكان الأخضر لتعزيز جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

و أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة.

من جانبه شدد المهندس كمال بهجات على دعم الهيئة الكامل لجميع الجهود المبذولة لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

و أكدت مي عبد الحميد على أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في توفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي و متوسطي الدخل، مشيرة إلى دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح تلك المشروعات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المدن الجديدة كمحاور للتنمية العمرانية المتكاملة، وتحقيق رؤية الدولة في توفير سكن كريم لجميع المواطنين.