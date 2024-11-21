نواب تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في زيارة دراسية بدولة سنغافورة

شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارة دراسية بعنوان "القيادة والحوكمة العامة"، التي عقدت بدولة سنغافورة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وتعد تلك الزيارة الدراسية هي الأولى في التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرنامج التعاون السنغافوري، ونفذتها كلية الخدمة المدنية السنغافورية تحت رعاية وزارة خارجية سنغافورة.

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واشتملت الزيارة على عدد من الزيارات الميدانية من أهمها زيارة البرلمان السنغافوري، وكلية الخدمة المدنية السنغافورية، إلى جانب لقاء عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وعدد من الخبراء وكبار المسؤولين في مجالات متعددة.

و تضمنت الزيارة الدراسية أيضاً عدداً من الموضوعات التي تناولت التجربة السنغافورية في الخدمة المدنية، والتعليم، والصحة، ورعاية المعاقين، وتمكين المرأة، والطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية، والسياحة، والتنوع الثقافى، والأمن القومى بسنغافورة.

وأبدى الجانب السنغافوري رغبته في التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات وتعظيم التواصل بين البلدين واستمرار الزيارات الدراسية التي تحقق استفادة كلا الطرفين.

شارك في الزيارة الدراسية من نواب التنسيقية كلا من: النائبة د. منال هلال، النائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب، و النائبة د. راجية الفقي، ‏والنائبة هيام فاروق، و النائبة نهى أحمد زكي، والنائب د. محمد لطفي الساعي، أعضاء مجلس الشيوخ.

