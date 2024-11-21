عودة “الكرتي” لقائمة بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

يحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء غد الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

شهدت قائمة بيراميدز عودة المغربي وليد الكرتي بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها منذ نهاية الموسم الماضي.

جاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويمتلك بيراميدز 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد التعادل مع بتروجت والفوز على إنبي.