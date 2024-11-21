سارة حازم: إصدار "الجنائية الدولية" أوامر باعتقال لـ"نتنياهو وجالانت" مقدمة لمحاكمة قتلة الأطفال

قالت الإعلامية سارة حازم، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت اليوم، أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع المقال غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.

وأضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن نتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من يوم 8 أكتوبر 2023 و حتى 20 مايو 2024، وهو اليوم اللي تقدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكرت أن بيان المحكمة الجنائية قال إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين.. وارتكابهم جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

ولفتت إلى أن جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، علق وقال إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو وجالانت ملزم، وأنه يجب أن يُحترم القرار وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.

وتساءلت: "هل لهذا القرار تداعيات على نتنياهو وجالانت؟"، وأجابت: "نعم.. هناك أربع تداعيات أولها عدم قدرة نتنياهو وغالانت على السفر، ثانيا: إمكانية صدور العديد من مذكرات الاعتقال السرية الأخرى، ثالثا: قد يدفع القرار العديد من الدول لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وربما مقاطعتها، وأخيرا: القرار يظهر إسرائيل بأنها دولة تمارس جرائم الحرب".

واختتمت: "أيا كانت طريقة تنفيذ القرار، فالمؤكد أن نتنياهو وجالانت أصبحا مطاردين من المحكمة الجنائية الدولية وممنوعين من دخول عدد كبير من الدول.. ودي هتكون مقدمة لمحاكمة قتله الأطفال والنساء".