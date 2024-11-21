بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024

فاز الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم المنقضي 2023-2024.

وظفر بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي 2023-2024، بناء على تصويت اللاعبين أنفسهم، الذين أجمعوا على تفوق نجم ريال مدريد بفضل أدائه المبهر وأرقامه القياسية.

منذ انضمامه إلى ريال مدريد، فرض بيلينجهام نفسه كقلب نابض للفريق، حيث كان عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في تشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأسهم بيلينجهام بشكل كبير في فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، وكان هدافًا للفريق في الليجا، كما ترك بصمة واضحة في تتويج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا.

"آس": تكريم بيلينجهام في حفل يوم الإثنين المقبل

لم تقتصر إنجازات بيلينجهام على الألقاب الجماعية، بل تألق أيضًا على المستوى الفردي، حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة، ومنها ثنائية تاريخية في أول كلاسيكو له أمام برشلونة، كما حل ثالثًا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2024.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى تكريم جود بيلينجهام رسميًا يوم الإثنين المقبل في حفل توزيع جوائز «AFE» الذي يقام في لاس فينتاس بمدريد.