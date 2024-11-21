مصرع وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بأسلحة نارية بأسوان

شهدت منطقة الناصرية شرق مدينة أسوان، مساء اليوم، الخميس، مشاجرة بالأسلحة النارية مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أسوان ثان، بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص لخلافات الجيرة، وأن المشاجرة أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بقوات الأمن والتى نجحت فى فض الاشتباكات والسيطرة على الأحداث، وأفادت التحريات الأولية أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع شخصين بعد إصابتهما بطلقات نارية فى مناطق متفرقة بالجسم هما: " محمود مصطفى حسن، 21 سنة، مروان أحمد بغدادى، 20 سنة والذي لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى ".

نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى

أصيب فى الواقعة، 3 أشخاص، هم: "جمال خالد جمال 19 سنة، عبد الرحمن محمد هابش 15 سنة، على شحات يمنى 24 سنة"، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وطلق نارى ، وسحجات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى أسوان تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.