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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يعاني الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي غياب عدد من اللاعبين في صفوفه قبل مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويغيب عن الأهلي، العديد من عناصره الأساسية قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أبرزهم وسام أبو علي رأس الحربة للإصابة في قدمه خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده فلسطين.


كما يغيب كلا من رامي ربيعة، والمغربي أشرف داري، وكريم نيدفيد، ومحمد هاني، على معلول للإصابة، فيما سيعود إلى تشكيل الأهلي أكرم توفيق بعد غيابه في المباراة الأخيرة.


وفاز الأهلي جولتين من الدوري ونفس  الأمر بالنسبة لفريق الاتحاد السكندري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: يحيي عطية الله، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد 
خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو
 

الأهلي والاتحاد السكندري غيابات الأهلي أمام الاتحاد وسام أبو علي رامي ربيعة