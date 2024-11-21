بوتين: استخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا يتطلب خبراء أجانب

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أنه من غير الممكن استخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون وجود دعم مباشر من خبراء من الدول التي تقوم بإنتاج تلك الأسلحة.

وأوضح بوتين أن روسيا تمتلك الحق في اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تساهم في استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا لاستهداف الأراضي الروسية.

وخلال حديثه إلى القوات المسلحة الروسية والمواطنين الروس حول التطورات الأخيرة في العملية العسكرية، شدد بوتين على أن الخبراء العسكريين يعرفون جيدًا أن استخدام الأسلحة بعيدة المدى يتطلب إشرافًا وتوجيهًا من المتخصصين التابعين للدول التي قامت بتصنيع هذه الأسلحة.

وأشار إلى أن روسيا قد أكدت هذا الموقف في عدة مناسبات سابقة.

وأضاف بوتين أن روسيا ستظل ملتزمة بمواجهة أي تهديدات تأتي من الدول التي تتورط في تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية، مؤكدًا أنه في حالة استمرار ذلك، فستكون هناك تداعيات على الدول التي تساهم في هذا الصراع.