مسؤولة أممية: الضربات الإسرائيلية على دمشق "الأكثر دموية" حتى الآن

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، اليوم الخميس، إن القصف الذي أدى إلى مقتل العشرات في مدينة تدمر السورية كان "على الأرجح الضربة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن"، محذرة من تصاعد العنف في البلاد.



وقالت "رشدي"، خلال جلسة لمجلس الأمن: "مرة أخرى زادت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق".



وأضافت:" بالأمس فقط، رأينا العشرات يقتلون في غارة بالقرب من تدمر - وهي على الأرجح الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن".



وأشارت إلى أن العنف لا يزال عند "مستويات مثيرة للقلق" في مناطق أخرى، بما في ذلك شمال غرب سوريا، حيث أشارت إلى ارتفاع حاد في الهجمات بطائرات بدون طيار والمدفعية الموالية للحكومة.