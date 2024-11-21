العين الإماراتي يكتسح العروبة برباعية في أولى مباريات جارديم

حقق نادي العين فوزًا ساحقًا على نظيره العروبة برباعية مقبل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب دبا الفجيرة، في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإماراتي.

وشهدت المباراة سيطرة من العين على مجريات اللعب في الشوط الأول، قبل أن يشهد الشوط الثاني رد فعل قوي من العروبة.

العين يقسو على العروبة في أول مباراة للمدرب جارديم

دخل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الجديد لفريق العين، مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للزعيم.

ونجح جارديم في قيادة فريقه لتحقيق انتصار ثمين، رغم الغيابات التي ضربت صفوف العين بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين.

سيطر العين على مجريات اللعب في الشوط الأول، وترجم سيطرته إلى ثلاثة أهداف، حيث افتتح النجم المغربي سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة 13 برأسية رائعة، قبل أن يضيف لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم عزز محمد عوض الله تقدم العين على العروبة بهدف ثالث في الدقيقة 44.

شهد الشوط الثاني تحسنًا ملحوظًا في أداء العروبة، بعدما سجل كودجو الهدف الرابع في الدقيقة 62، حيث نجح الفريق المستضيف في تسجيل هدفين عن طريق محمد رضا وجابرييل كاك، في الدقيقتين 73 و78 على الترتيب.

وبتلك النتيجة، رفع العين رصيده إلى 11 نقطة، ارتقى بها إلى المركز السادس مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.