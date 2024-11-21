رئيس جامعة الأقصر تلتقي المستشار الثقافي المصري بدولة الصين

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، يرافقها الدكتور حسن رفعت مدير مكتب التعاون الدولي، اليوم الخميس، زيارة للمكتب الثقافي المصري فى بكين، وكان في استقبالهما الدكتورة إسراء علي المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية بدولة الصين، وذلك استكمالًا لجولاتها بالعاصمة الصينية بكين، في سبيل تفعيل ملف تدويل التعليم الجامعي بجامعة الأقصر.

تناول اللقاء، التباحث حول وضع تصور أمثل حول كيفية تعزيز التعاون بين جامعة الأقصر والجامعات الصينية ذات التصنيف المرموق؛ من الناحية الثقافية والعلمية وذلك فى جميع التخصصات التى تقدمها جامعة الأقصر.

د.صابرين عبدالجليل: نستهدف تعميق التعاون مع الجامعات الصينية

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، أن المكتب الثقافي المصري بمثابة جسر مؤسسي للاتصال مع الصين والتواصل للدارسين المصريين فى الصين، لافتة إلى أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات الصينية والتي تتبوأ مكانة متميزة على الصعيد العالمي، بما يتماشى مع تطلعات جامعة الأقصر نحو تعميق التعاون الأكاديمي الدولي؛ للارتقاء بالجامعة في مصاف الجامعات المصنفة دوليًا.

رئيس جامعة الأقصر تزور جامعة بكين لبحث سبل التعاون المشترك

وفي إطار جولاتها المتواصلة في العاصمة الصينية بكين؛ لفتح آفاق تعاون دولي بين جامعة الأقصر وجامعات صينية؛ زارت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، يرافقها الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، جامعة بكين، والتي تمثل أعرق الجامعات الصينية وأعلاها تصنيفًا، حيث يتراوح تصنيفها في الصين بين المركز الأول والثاني.

وخلال الزيارة، التقت رئيس جامعة الأقصر بعميد كلية اللغة الصينية Dr.Zhaoyang، بحضور Dr XU Jingning الأستاذ بكلية اللغة الصينية؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالي اللغة الصينية والعربية، كخطوة أولى نحو تعاون شامل يغطي جميع الكليات والتخصصات في الجامعتين.

كما اقترحت الدكتورة صابرين عبد الجليل؛ إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الجامعتين، وتشمل المذكرة تعزيز الشراكة في مجالات متعددة، مع التركيز على كافة التخصصات الأخرى ذات الاهتمام.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة؛ لتعزيز علاقاتها الأكاديمية والثقافية مع الجامعات الدولية، بما يدعم رؤية الجامعة في تطوير برامجها التعليمية والبحثية، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والابتكار.

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