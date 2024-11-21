لجنة صون التراث بمطروح تطلق مسابقة بحثية في عيد المحافظة القومي

قال الإذاعي عبد الحميد القناشى، رئيس لجنة صون التراث بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إن اللجنة أطلقت مسابقة بحثية لكل الأعمار بمطروح ، بمناسبة احتفالات محافظة مطروح بمعركة وادى ماجد، التي جسدت كفاح وبطولات أبناء مطروح من الشعب المصري في مطروح فترة الاحتلال الإنجليزي، وانتصروا على قوات الاحتلال الانجليزية في معركة وادى ماجد، في ديسمبر من عام 1915 .

وأضاف “القناشى” أنه انطلاقا من احتفالات محافظة مطروح بهذه المناسبة في عيدها القومي، وتحت رعاية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، تعلن لجنة صون التراث الثقافي والطبيعى بمحافظة مطروح عن إطلاق مسابقة بحثية، والمشاركة مفتوحة للجنسين من كل الأعمار، على أن يكون البحث المطلوب بعنوان “جهاد الأجداد.. صفحة مشرفة من تاريخ مصر المعاصر”، على أن يكون البحث من 3- 10 صفحات.

وآخر موعد لتلقى الأبحاث هو 5 ديسمبر 2024، وتسلم الأبحاث الى الدكتورة أم العز بريك السنينى، عضو لجنة التراث بمركز إعلام مطروح، في مظروف يكتب عليه من الخارج فقط اسم المتسابق وعنوانه وتليفونه ووسيلة التواصل الخاصة به .

وأوضح رئيس لجنة صون التراث الثقافي والمادي بمطروح، أنه ستكلف لجنة للبت والتحكيم واختيار الأبحاث الفائزة ويتسلم الفائزون جوائز قيمة يسلمها لهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في أثناء احتفال مطروح هذا العام بعيدها القومي، مع تمنيات اللجنة للجميع بالتوفيق.