بعد قرار البنك المركزي.. الجنيه يصعد أمام الدولار في ختام التعاملات المسائية

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس داخل البنوك المصرية بمقدار 6 قروش، بالتزامن مع انتهاء العمل بالجهاز المصرفي وبدء تنفيذ العطلة الاسبوعية.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.6جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول، ثم 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، نيد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، نيكست،HSBC،المصرف المتحد، سايب".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك " البركة، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية"، ثم 49.77 جنيه للشراء و 49.87 حنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و كريدي أجريكول .

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، كانت قد في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.