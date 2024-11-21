«أسوشيتد برس»: ترامب يحقق أرقامًا قياسية فى وتيرة التعيينات لكن هذا لا يعنى أن عملية الانتقال تسير بسلاسة

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه فى الأسبوعين اللذين انقضيا منذ يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب يحقق أرقامًا قياسية فى وتيرة التعيينات لإدارته القادمة، ولكن لا ينبغى الخلط بين السرعة والتنظيم.

وقد أجرى ترامب أكثر من عشرين تعيينا وترشيحا، بما فى ذلك ١٦ منصبا على مستوى مجلس الوزراء. إن عملية الاختيار، التى تتم فى غرفة مؤتمرات محولة فى ناديه مار إيه لاغو وعلى متن طائرته الخاصة المذهبة، تخاطر بتكرار بعض أخطاء ولايته الأولى، وارتكاب بعض الأخطاء الجديدة.

وتمثل هذه الاختيارات تجسيدًا لتعهد ترامب أمام الناخبين بأن يكون قوة دافعة فى البلاد، وعودة إلى عصر الفوضى فى الحكم الذى حدد السنوات الأربع الأولى من وجوده فى المكتب البيضاوي.

تحركات سريعة لـ"ترامب"

وقال ديفيد مارتشيك عميد كلية كوجود لإدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية والمؤلف المشارك لكتاب "الانتقال السلمى للسلطة"، وهو كتاب عن انتقال السلطة الرئاسية: "فى المرة السابقة كانوا بطيئين وغير منظمين، وهذه المرة أصبحوا سريعين وغير منظمين".

وأضاف وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أن ترامب يتحرك بسرعة أكبر بأربع مرات على الأقل من أسلافه المعاصرين فى تشكيل حكومته، لكنه أضاف: "إنهم يتحركون بسرعة، لكنهم يرتكبون أخطاء جديدة".

ولم يُظهر ترامب نفسه أى علامات ندم بشأن اختياراته الشخصية على الرغم من التساؤلات التى أثيرت حول مؤهلات وخلفيات بعض مرشحيه.

وقال السيناتور إريك شميت من ولاية ميسوري، وهو حليف لترامب: "يستحق الرئيس أن يكون قادرًا على وضع أشخاص فى مكانهم قادرين على القيام بما دعا إليه فى حملته الانتخابية، وهو الاضطراب، والمؤسسة قلقة، وربما ينبغى أن تكون كذلك".

ولكن فى حين يقول الحلفاء إنهم يستخدمون عملياتهم الخاصة للتحضير للحكم فى الوقت الذى يعمل فيه الرئيس المنتخب على تنفيذ تعهده بإعادة تشكيل واشنطن بشكل جذري، قال ماكس ستير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشراكة الخدمة العامة: "إن فريق ترامب كان يفتقد عنصرا حاسما من العملية".

وأضاف أن "الانتقال لا يتعلق بالتغيير، بل يتعلق بالعثور على وكيل التغيير المناسب".

ولم يوقع فريق انتقال ترامب الاتفاقيات المطلوبة مع البيت الأبيض ووزارة العدل للسماح للحكومة بالتحقق من خلفيات تعييناته ومرشحيه المحتملين. وتجرى العملية من نادى ترامب الخاص ومكاتب حملته القديمة، وليس من المرافق الحكومية فى واشنطن، حيث اختار الرئيس المنتخب حتى الآن عدم التعاون مع إدارة بايدن أثناء الاستعداد لإدارة بايدن.

تفويض من الشعب الأمريكي

وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم الفترة الانتقالية، والمتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد أعيد انتخاب الرئيس ترامب بتفويض قوى من الشعب الأمريكى لتغيير الوضع الراهن فى واشنطن. ولهذا السبب اختار شخصيات خارجية لامعة ومحترمة للغاية للعمل فى إدارته، وسيستمر فى الوقوف وراءهم وهم يقاتلون ضد كل أولئك الذين يسعون إلى إفشال أجندة MAGA.

وتشير الطريقة العشوائية التى تم بها الكشف عن بعض الإعلانات إلى عدم وجود عملية منظمة للاختيارات. فقد كشف فريق انتقال ترامب الرسمى عن بعض الاختيارات عبر البريد الإلكتروني، والبعض الآخر من خلال منشورات على منصة Truth Social الخاصة به. وجاء اختيار ترامب للنائبة السابقة تولسى جابارد لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية من منشور نشره الموالى الخارجى روجر ستون.

كان اختيار مات غيتز كمرشح لمنصب النائب العام صادمًا ليس بسبب أمتعته الشخصية - والتى يعرفها الجمهوريون جيدًا، بما فى ذلك العديد من أعضاء حزبه فى الكونجرس الذين يسبونه - ولكن لقرار ترامب باختياره على أى حال، حيث يعطى الأولوية للولاء لأولئك فى إدارته الجديدة.

وعندما سئل ترامب يوم الثلاثاء الماضى عما إذا كان يفكر فى سحب ترشيح غيتز، قال للصحفيين: "لا".

"ترامب" يكافئ مؤيديه

وأضافت "أسوشيتد برس"، تشير الاختيارات إلى أن ترامب يكافئ أولئك الذين كانوا من المؤيدين الصريحين ويسعى إلى اختيار من يثير حماس قاعدته، خاصة عندما يُنظر إلى آرائهم على أنها مزعجة ومثيرة للقلق بالنسبة لواشنطن أو الأوساط الأكاديمية أو الخبراء الآخرين- مثل اختيار روبرت ف. كينيدى جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. كما بدا أن ترامب يستمتع ببعض آراء كينيدي، بما فى ذلك تشككه فى اللقاحات.

ولكن لا شيء من هذا قد يكون ذا أهمية فى ظل توقعات فوز الجمهوريين بأغلبية ٥٣ صوتا مقابل ٤٧ فى مجلس الشيوخ، وهو ما يتطلب عادة تأكيد اختياراته. كما وعد ترامب بمحاولة استخدام التعيينات خلال فترة العطلة لتمرير مرشحيه خارج العملية العادية.

ولم يقم ترامب بعد ببناء عملية جوهرية لدعم مرشحيه المحتملين، من خبراء العلاقات العامة الذين من المفترض أن يساعدوا فى الدفاع عنهم من الهجمات أو الأدلة التى من المفترض أن توجههم خلال عملية تأكيد مجلس الشيوخ.

وقد تولى السيناتور جيه دى فانس من ولاية أوهايو، ونائب الرئيس المنتخب، دورًا رئيسيًا فى الضغط على زملائه نيابة عن اختيارات ترامب، كما دافع ترامب نفسه نيابة عنهم. لكن حلفاء ترامب اعترفوا علنًا بأن رد الفعل العنيف قد يؤدى إلى إغراق بعض اختياراته.

"إن التحرك بسرعة ليس استراتيجية جيدة إذا لم تتحرك بشكل جيد - وهم لا يتحركون بشكل جيد"، كما قال ماكس ستير، مضيفًا: "يتم ذلك بسرعة، ولكن يتم ذلك دون النوع من العناية الواجبة التى تتم عادةً والتى تضمن عدم ارتكاب الأخطاء".

