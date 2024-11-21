اقرأ غدًا في "البوابة».. بعد وصفهما بالقتلة والمجرمين.. "الجنائية الدولية" تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية

بعد وصفهما بالقتلة والمجرمين.. "الجنائية الدولية" تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب

هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

المبعوث الأمريكي يلتقي رئيس وزراء إسرائيل لوقف إطلاق النار

عضو كنيست إسرائيلي يعترف بالفشل في تحقيق الهدف من حرب غزة

66 شهيدا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

"الشيوخ" الأمريكي يرفض مقترحات ساندرز بوقف إرسال الأسلحة إلى تل أبيب

ميركل في مذكراتها: ترامب مفتون بالرئيس بوتين

المجلس العسكري في مالي يقيل الحكومة بعد انتقادات رئيس الوزراء

روسيا تبني الملاجئ النووية لحماية مواطنيها من أي هجوم