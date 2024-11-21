مستند.. منتخب غينيا يطالب "كاف" بإلغاء تأهل تنزانيا لأمم إفريقيا 2025

أثارت مباراة منتخب غينيا ضد تنزانيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 جدلًا واسعًا، حيث تقدم الاتحاد الغيني لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد نظيره التنزاني، مطالبًا بإلغاء تأهل الأخير إلى نهائيات البطولة، التي تقام في المغرب العام المقبل.

واتهم الاتحاد الغيني، منتخب تنزانيا بإشراك لاعب غير مقيد في قائمة المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب التنزاني بهدف للا شيء.

شكوى غينيا ضد تنزانيا

ويزعم الاتحاد الغيني لكرة القدم أن اللاعب الذي ارتدى القميص رقم 26 ودخل بديلًا في الدقيقة 73 من عمر المباراة لم يكن مدرجًا في القائمة الرسمية المعندمة من “كاف”.

وأكد الاتحاد الغيني في بيانه الرسمي أن غياب اسم اللاعب عن قائمة المباراة وعن قميصه يجعل من الصعب التحقق من هويته، وطالب بتطبيق اللوائح على المنتخب التنزاني واعتباره خاسرًا للمباراة بنتيجة 3-0، وهو ما يعني تأهل غينيا بدلًا منه إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتدعم شكوى غينيا صورة القائمة الرسمية للمباراة التي تم اعتمادها من قبل “كاف”، والتي لا تظهر فيها رقم 26 ضمن تشكيل أو بدلاء المنتخب التنزاني.

وحل منتخب تنزانيا في وصافة المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وذلك، حسم منتخب تنزانيا تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

قائمة المباراة

ومن المتوقع، أن يتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قراره بشأن هذه الشكوى في الفترة المقبلة، والذي من شأنه أن يحسم مصير المنتخبين الغيني والتنزاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.