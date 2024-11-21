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الخميس 21 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداع|«كالعشاقِ تمامًا».. شعر لـ النوبي الجنابي

اللوحة للفنان عبادة
اللوحة للفنان عبادة الزهيري
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كالعشاقِ تمامًا

أجيء

محملاً بهاتين العينين

كغيمةٍ بارقةٍ

كصوفيّ رأى الله

عند طرفٍ قصيّ من الروح

أُضيء

هذا وجهكِ

يذوب رويدًا رويدا

تستقي منه القُرى

تنهلُ منه السواقي

حين يفضي سره للندى

هذا وجهكِ

مِنْ أي سماءٍ تطلين

تُعلمين العشاقَ الياسمين

لينةٌ كالورد

حارقةٌ كدموع المحبين

عاطرةٌ كقميصِ يوسف

به ما به من سر السماء

هذا وجهكِ

من ألف عتمةٍ يضيء

كالعشاقِ تمامًا

أمنح العابرين الهدايا

يدخلون في النومِ

حتى أخر الحلمِ

تجيئين

بيديكِ النبيةِ

تهدهدين تعب اللقاءات

حين تبتل الروحُ بالروحِ

ويجتمع الماءُ بالماء

يفيض النهر

وكل قطرةٍ لقاء

إبداع العشاق شعر النوبي الجنابي العينين