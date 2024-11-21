الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
بدأ مران الأهلي بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.
وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على تخصيص فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.
كان الفريق قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون مقابل.