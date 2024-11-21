الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ‏ضمن منافسات الدوري الممتاز.‏

بدأ مران الأهلي بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، ضمن البرنامج الذي وضعه ‏الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على تخصيص فقرات خططية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة قوية في نهاية المران.‏

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء غد الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

كان الفريق قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون ‏مقابل.