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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداع|«كان بودى أعيش بخفة من غير قلق».. شعر لـ محمد الكاشف

اللوحة للفنان عبادة
اللوحة للفنان عبادة الزهيري
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بطلت أفكر فين بكرة

وفين بعده

ده حتى القلب من بعده

مافوهشي جديد

ولو هانعيد كلام الحب من تاني

هانبقى بعيد ولو جاني

زمان تاني غير التاني

هانفضل برضو وف بُعده

وبجناني

محلك سر

***

شريط بيكر

مافوش ضحكة

شهادته واخدة عالكحكة

وعالمحكى مانيش ضامن

حقيقة وسرها الكامن

مسرسب غصب مني الصوت

ولو هايفوت

فأوضتي أبرد من الدنيا

وقلبي خريف على الآخر

مانيش ساخر

لكني وحيد

ولسه عنيد مع الحاصل

دواير رايحة في فواصل

ورغم الحزن راح أواصل

***

ما أنا عمل إيه؟!

غريق

والقلب متشعبط في قولة «ليه»

ومش فاهم

ومستني إجابة واحدة لسؤالي

تحط رحالي من حالي

تاخدني لسكة مفتوحة بعيد خالص عن الغربة وعن صحبة ما بتشبعش

ولو ما نفعش

تسبني في حالي ولنفسي وهاتصَرّف

راح هاعمل روحي بتَصَرُّف كأني حويط

وبيري غويط

وهابقى عبيط

لزوم المشي ع الموضة

وهارجع تاني للروضة مادام حكمت

وكالعادة

***

مل الحنين من قهوتي السادة

شبع الكلام من همي بزيادة

شك في ثبات القدرة ع الكتمان

عشمان يبان

إن الحياة ماشية

وإن الصعب بيعدي

وإن المستحيل عادي

وفيروز لاقت شادي

فطبيعي جداً

إني أنادي على الممكن

وع المعقول

لكني زهقت

خلاصة القول

مانيش مقفول

لكني واقعي أكتر

وكوني طهقت

ده مش أخطر من العادي أو الموجود

بقيت موعود

بكل جمود

ولو مولود على الهامش

ف لسه هاعيش كده وكاشش

ولو مفرود لازملي حدود عشان طايش

مانيش حايش حنيني لدنيا واخداني لكني قلوق

وكل ما أفوق

الاقي نفسي وحداني

هاجرني الشوق

ومن مدة بأقول ياني

ووحشاني حكاية كنت بأحكيها عن التغيير

ونفسي أطير

لكني فقير

وفقري أصله سوريالي

وعمر البال ما كان خالي

***

مفيش فايدة

نيران قايدة

ونفسي في مرة أطفيها وأعيش مستور

لكن السور

بعيد

عالي

ومن بختي لقيت حالي وأفعالي سايقها الحزن

عاكسني الوزن

بدم تقيل

وقلت يا ليل

لقيت عيني عليه بتبكي

لمين هاشكي؟!

ولو هاحكي

مانيش ضامن

حقيقة وسرها الكامن

مسرسب غصب مني الصوت

أعيش قلق كان بودى محمد الكاشف بكرة