زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الوادي الجديد.. "مدبولي" يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة بجميع المحافظات

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، محافظة الوادي الجديد، حيث أجرى لقاءً جماهيريًا مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعددًا من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

جرى اللقاء بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي في العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونواب المحافظ، والوزراء المرافقين.

إشادة بالتنمية الحدودية

أعرب اللواء الزملوط، عن تقديره لجهود القيادة السياسية في دعم المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الثالثة للمحافظة تعكس الاهتمام الحكومي بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية.

واستعرض المحافظ إنجازات الدولة في الوادي الجديد، بما في ذلك تنفيذ 27 تكليفًا رئاسيًا أبرزها إنشاء العاصمة الإدارية للمحافظة.

مطالب النواب وتحديات التنمية

طرح نواب البرلمان مطالب عدة لتحسين الخدمات بالمحافظة، منها إنشاء مستشفى جامعي بمدينة الخارجة لخدمة الطلاب والمواطنين، وتوسيع الرقعة الزراعية، ودعم المزارعين في زراعة النخيل مع تخفيف أعباء استهلاك الكهرباء.

كما شددوا على استكمال مشروعات الطرق مثل طريق الداخلة – الخارجة، وزيادة التمويل المخصص لمكافحة سوسة النخيل.

جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات

ردًا على المطالب، أوضح المحافظ أن العمل جارٍ لتوفير حلول ملموسة، مثل تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية لصغار المزارعين، واستكمال مشروعات الطرق المتوقفة، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بالمستشفى الجامعي، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية دراسة جدوى المشروع بالنظر إلى الكثافة السكانية والاحتياج الفعلي، ووجّه بتشكيل لجنة من وزارتي الصحة والتعليم العالي لإعداد تصور متكامل.

التوازن في استخدام المياه الجوفية

أكد “مدبولي” أن التوسع الزراعي بالمحافظة يجب أن يراعي التوازن في استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، مشددًا على ضرورة ترشيد استخدامها.

وأوصى بتوجيه الجهود نحو زراعة المناطق المحيطة ببحيرات توشكى، وبحيرة باريس لتحقيق استدامة الموارد.

إشادة بالإنجازات

اختتم اللقاء بكلمة لنيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف عام أبرشية الوادي الجديد، الذي أشاد بالإنجازات التي شهدتها المحافظة في مجالات الصحة والتعليم والطرق، معتبرًا أن المطالب الجديدة تمثل استكمالًا لمسيرة التنمية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة بمحافظات مصر كافة، وخاصة الحدودية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحسن جودة حياتهم.

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (1)

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (2)

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (3)

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (4)

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (5)

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (6)

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (7)

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (8)

رئيس الوزراء يعقدُ لقاءً جماهيريًا بأهالي الوادي الجديد ويستمع إلى مطالب نواب البرلمان (9)